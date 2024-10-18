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Политика ,  
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Бастрыкин заявил об установленных по камерам 400 погромщиках в Махачкале

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС
Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Следователи с помощью камер видеонаблюдения установили более 400 участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, при расследовании дела о беспорядках сотрудники СК изъяли более 3 тыс. файлов «общим объемом в несколько терабайт».

«Детальный осмотр этих данных с использованием специальных программных продуктов проводился группой сотрудников несколько месяцев. В результате удалось идентифицировать свыше 400 человек», — рассказал Бастрыкин.

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Местные жители во время акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы, куда приземлился регулярный рейс из Тель-Авива в октябре 2023 года

В конце октября прошлого года в Махачкале произошли беспорядки в связи с прилетом рейса из Израиля на фоне начавшейся тогда операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Толпа ворвалась в здание международного терминала аэропорта и заблокировала его, потом люди выбежали на взлетно-посадочную полосу.

Минздрав Дагестана сообщил тогда о минимум 20 пострадавших, в том числе полицейских. Аэропорт был временно закрыт и не принимал рейсы. Ущерб, причиненный в результате беспорядков, СК оценил в «сотни миллионов рублей».

По данным МВД республики, 140 человек, обвиняемых в участии в беспорядках, были заключены под стражу, 1,2 тыс. привлечены к административной ответственности.

Бастрыкин заявил об установленных по камерам 400 погромщиках в Махачкале
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Махачкала Дагестан беспорядки аэропорты Следственный комитет Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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