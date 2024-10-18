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Военная операция на Украине ,  
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Энергодар почти полностью остался без света

Власти Энергодара сообщили об аварийном отключении электричества
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Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Практически весь Энергодар остался без электроэнергии, сообщила пресс-служба администрации города в телеграм-канале.

«Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города», — говорится в сообщении.

Специалисты выясняют причины и возможности скорейшего устранения аварии, добавили в пресс-службе.

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В прошлый раз в Энергодаре произошло аварийное отключение электричества 17 сентября. Перед этим город был обстрелян вооруженными силами Украины, утверждал его мэр Эдуард Сеновоз.

В конце сентября украинские военные нанесли удар по трансформатору подстанции «Радуга» в Энергодаре. Никто не пострадал, перебоев с энергоснабжением не было.

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Энергодар Запорожская область отключение электричества
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