Энергодар почти полностью остался без света

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Практически весь Энергодар остался без электроэнергии, сообщила пресс-служба администрации города в телеграм-канале.

«Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города», — говорится в сообщении.

Специалисты выясняют причины и возможности скорейшего устранения аварии, добавили в пресс-службе.

В прошлый раз в Энергодаре произошло аварийное отключение электричества 17 сентября. Перед этим город был обстрелян вооруженными силами Украины, утверждал его мэр Эдуард Сеновоз.

В конце сентября украинские военные нанесли удар по трансформатору подстанции «Радуга» в Энергодаре. Никто не пострадал, перебоев с энергоснабжением не было.