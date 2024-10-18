Энергодар почти полностью остался без света
Практически весь Энергодар остался без электроэнергии, сообщила пресс-служба администрации города в телеграм-канале.
«Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города», — говорится в сообщении.
Специалисты выясняют причины и возможности скорейшего устранения аварии, добавили в пресс-службе.
В прошлый раз в Энергодаре произошло аварийное отключение электричества 17 сентября. Перед этим город был обстрелян вооруженными силами Украины, утверждал его мэр Эдуард Сеновоз.
В конце сентября украинские военные нанесли удар по трансформатору подстанции «Радуга» в Энергодаре. Никто не пострадал, перебоев с энергоснабжением не было.
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