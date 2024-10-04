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Политика ,  
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В Энергодаре подорвали машину бывшего главы горсовета

В Энергодаре подорвали машину сотрудника безопасности Запорожской АЭС
В Энергодаре взорвали машину председателя горсовета Энергодара Андрея Короткого. Он умер от полученных травм. В начале сентября сообщалось о покушении на бывшего мэра Энергодара Андрея Шевчика
Андрей Короткий
Андрей Короткий (Фото: Vrogov / Telegram)

В Энергодаре неизвестные подорвали автомобиль сотрудника службы безопасности Запорожской АЭС. Мужчина умер, сообщает Следственный комитет.

Погибший был председателем горсовета Энергодара, начальником физической охраны Запорожской АЭС Андреем Коротким, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале. Андрей Короткий был депутатом горсовета, уточнил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Согласно данным ЕГРЮЛ на 4 октября, Короткий указан председателем городского совета депутатов Энергодара. В реестр он был внесен в этом качестве в октябре 2023 года. В мае в качестве главы горсовета он поздравлял выпускников городской школы № 2

Бомба была заложена под машину 4 октября. Автомобиль был припаркован около дома на бульваре Каштанова в городе. «Когда мужчина сел в салон автомобиля, она сработала. От полученных травм потерпевший скончался в больнице», — сообщил СК.

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Политика
Андрей Шевчик

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК («Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ»). По первой статье максимальное наказание — до пожизненного лишения свободы, по второму — до восьми лет лишения свободы. На месте происшествия работают эксперты, сообщили в СК.

«Андрей Юрьевич родился в Энергодаре и всю свою жизнь прожил в родном городе, отдавая все силы во благо земляков», — сообщил Рогов.

В сентябре 2024 года покушение было совершено на экс-мэра Энергодара Андрея Шевчика, сообщал глава «Росатома» Алексей Лихачев. «Буквально несколько дней назад было осуществлено покушение на бывшего мэра Энергодара, нашего коллегу, теперь работника Запорожской атомной электростанции Шевчика. Он тяжело пострадал», — говорил он. Шевчик возглавлял Энергодар с момента его занятия российскими войсками. До этого он работал депутатом горсовета от партии ОПЗЖ и ведущим инженером на Запорожской АЭС.

В 2023 году при взрыве машины в Энергодаре погиб сотрудник полиции.

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Теги
Энергодар покушение Запорожская АЭС
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