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Кадры задержания подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы

Прокуратура опубликовала кадры задержания подозреваемого во взрыве в Москве
Задержан 50-летний москвич, предварительно, он — бизнес-партнер пострадавшего при взрыве совладельца «Гадкого койота» Мишачева, сообщили в СК

Кадры задержания подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы
Video

Прокуратура опубликовала кадры задержания подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы. На видео полураздетый мужчина лежит лицом к полу в наручниках.

Прокуратура сообщила, что задержан москвич 1973-года рождения. Столичное управление Следственного комитета уточнило, что 50-летний житель столицы, по полученной следователями информации, является бизнес-партнером потерпевшего. Телеграм-канал «112» пишет, что задержанный — 50-летний гражданин Белоруссии.

Подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы задержали
Общество

Взрыв произошел утром 15 октября во дворе дома на улице Профсоюзной на юго-западе Москвы. Пострадали три человека, в том числе шестилетний мальчик. Мужчина и ребенок вышли из подъезда, увидели на капоте своей машины подозрительный предмет и решили убрать его. В этот момент произошел взрыв.

Один из пострадавших — бизнесмен Виктор Мишачев. Его доставили в реанимацию. Предпринимателю принадлежат доли в сети баров «Гадкий Койот» и ресторане «Говяdина». Основная версия взрыва — его бизнес, сообщили в СК. Однако следователи не исключают и других версий, например, личной неприязни. Телеграм-канал Mash писал, что Мишачев конфликтовал с сотрудниками одного из своих ресторанов в связи с невыплатой зарплат, на ближайшие дни было запланировано собрание.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Москва задержание прокуратура взрыв
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