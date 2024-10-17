В Крыму не будут усыплять львов, растерзавших директора зоопарка

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Львов, растерзавших сотрудницу парка «Тайган» и директора зоопарка «Сказка» в Крыму Леокадию Перевалову, усыплять не будут, заверил ТАСС глава парка Олег Зубков.

«Львы дальше будут жить в парке, их не будут усыплять», — рассказал Зубков. По его словам, сейчас организуются похороны Переваловой, в вопросе оказания помощи руководство парка находится в полном контакте с ее родственниками.

Днем 16 октября женщина, проработавшая в парке почти 17 лет, зашла в вольер с тремя львами, чтобы убраться. Она не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, хищники убили ее. Региональное управление Следственного комитета возбудило дело по ч. 2 ст. 143 Уголовного кодекса (нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека).

Перевалова была директором зоопарка «Сказка» в Ялте. По словам Зубкова, она была самой опытной сотрудницей, которая знала «все биографии наших львов, тигров и других животных, которая обучала других сотрудников, инструктировала, как обращаться с хищными животными». Глава парка «Тайган» отметил, что «львы не прощают ошибок», а причина смерти — человеческий фактор.

Осенью 2021 года в парке «Тайган» амурский тигр укусил годовалого ребенка, в результате ему ампутировали один из пальцев. За это в июле 2022 года директора парка Зубкова приговорили к двум годам и трем месяцам колонии. Однако в октябре того же года Верховный суд Крыма отменил приговор Белогорского районного суда и направил дело на новое рассмотрение.

В мае 2024 года Зубкова приговорили к одному году лишения свободы условно, но в связи с тем, что срок давности уже истек, главу «Тайгана» освободили от наказания.