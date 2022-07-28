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Суд приговорил директора крымского зоопарка за нападение тигра на ребенка

Олег Зубков
Олег Зубков (Фото: safari_park_taigan / VK)

Белогорский районный суд Крыма приговорил к лишению свободы на два года и три месяца и штрафу директора зоопарка, в котором тигр напал на маленького мальчика. Об этом говорится в Telegram-канале крымской прокуратуры.

В сентябре 2021 года в парке львов «Тайган» тигр откусил годовалому ребенку палец. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Зубков говорил, что посетительница, которая пришла с ребенком, была пьяна.

СК завел дело, после того как тигр откусил ребенку палец в Крыму
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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

«В суде установлено, что подсудимый, являясь директором парка, оказывал услугу по демонстрации диких животных посетителям с установленными отжимными барьерами к вольерам на небезопасном расстоянии, тем самым создав реальную угрозу жизни и здоровью людей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме лишения свободы подсудимого также приговорили к штрафу в размере 255 тыс. руб. Зубкова также лишили права занимать определенные должности в течение двух лет.

Ранее у бизнесмена был конфликт с властями Крыма из-за проверок, в которых выявили нарушения в сфере ветеринарии и налоговой отчетности. Зубков обвинял власти в «рейдерском захвате парков» (он владеет также парком «Сказка»). В январе 2020 года предприниматель встречался с Сергеем Аксеновым, после чего глава Крыма заявил, что они выработали единую позицию: бизнесмен приведет парк в соответствие с законодательством России, а крымские власти окажут содействие.

Теги
прокуратура суд Крым тигр ребенок зоопарк приговор
Материалы по теме
СК завел дело, после того как тигр откусил ребенку палец в Крыму
Общество
Тигр откусил палец годовалому ребенку в парке «Тайган» в Крыму
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