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В парке «Тайган» убитую львами сотрудницу назвали самой опытной и знающей

Олег Зубков
Олег Зубков (Фото: olegzubkov68 / Telegram)

Убитая львами управляющая парка «Тайган» в Крыму была очень опытным сотрудником и хорошо знала животных, заявил директор комплекса Олег Зубков.

16 октября сотрудница парка Леокадия Перевалова зашла в вольер со львами для уборки. Хищники растерзали женщину. СК завел дело по ч. 2 ст. 143 Уголовного кодекса — нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.

По словам директора комплекса, Перевалова проработала в парке 18 лет. За львами, которые на нее напали, сотрудница ухаживала 10 лет.

«Это был самый опытный сотрудник, который знал все биографии наших львов, тигров и других животных, которая обучала других сотрудников, инструктировала, как обращаться с хищными животными», — сказал Зубков.

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Фото:ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

Во время уборки сотрудница не закрыла замки между наружным и внутренним помещениями клетки, где содержались животные, уточнил директор парка. Зубков не знает, почему Перевалова не закрыла засовы, по его словам, львы сами открыть замки не могли.

«Думаю, что сыграл человеческий фактор, забывчивость», — отметил руководитель парка.

Зубков также назвал погибшую работницу самым ценным сотрудников и «душой парка».

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