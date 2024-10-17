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На Камчатке пенсионерка вписала в свою квартиру 60 мигрантов

Пенсионерка на Камчатке вписала в свою квартиру 60 нелегальных мигрантов
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Жительница Камчатки прописала в своей квартире 60 мигрантов, возбуждено уголовное дело, сообщило управление МВД по Камчатскому краю в своем телеграм-канале.

По данным силовиков, пенсионерка с января 2022 года по сентябрь 2024 года «незаконно поставила на учет в своей квартире не менее 60 иностранцев». Реального намерения предоставить квартиру для жилья у нее не было, отметили в главке. Иностранцы передавали друг другу информацию о возможности прописаться и незаконно оформить пребывание на территории России за деньги.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 Уголовного кодекса (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России). По этой статье ей грозит до трех лет лишения свободы.

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7 октября восьмерых сотрудников двух вокзалов Казани доставили в полицию за нарушение ими миграционного законодательства. Они трудились без разрешительных документов. Мигранты прибыли в Россию под видом туристов, нарушив правила въезда в страну.

16 октября Госдума в первом чтении одобрила два законопроекта: один признает особо тяжким преступлением организацию незаконной миграции, второй устанавливает нелегальный статус мигранта отягчающим обстоятельством при правонарушении. Первая инициатива предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет и штрафа от 3 млн до 5 млн руб.

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Камчатка Камчатский край МВД пенсионеры мигранты
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