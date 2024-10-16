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Ограничения для мигрантов ,  
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Кабмин вдвое снизил квоту на временное проживание мигрантов в России

ТАСС: квоту на временное проживание мигрантов в России снизили почти в два раза
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Ограничения для мигрантов
Последние пять лет размер квоты на временное проживание иностранцев в России год к году снижается. Так, если в 2021-м кабмин выдавал свыше 39 тыс. таких разрешений, то в этом году — 10,5 тыс. А в 2025-м их будет всего 5,5 тыс.
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Правительство утвердило квоту на временное проживание иностранцев в России в размере 5,5 тыс. разрешений в 2025-м по сравнению с 10,5 тыс. в этом году, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение.

«Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тыс. разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам», — сказано в документе.

Весь объем разрешений будет распределен по российским регионам в соответствии с заявками последних. Больше всего традиционно получат Москва и Московская область — в 2025 году соответственно 1 тыс. и 350 (1,5 тыс. и 750 в 2024-м). При этом квота для Санкт-Петербурга сократится с 300 до 200 разрешений.

Последние пять лет размер квоты год к году снижается. Так, в прошлом году кабмин выдал 13,5 тыс. разрешений, в 2022-м — около 19 тыс., в 2021 году — более 39 тыс. Как отмечается в сопроводительных материалах правительства, регионы используют лишь небольшую часть положенной квоты: за первые семь месяцев текущего года, по данным МВД России, было израсходовано 20,4% от установленного объема.

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Фото:Госдума России

Ужесточение миграционного законодательства в России продолжается с марта, после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Тогда группа вооруженных лиц ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу, подожгла здание и скрылась. Погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. По делу арестовали 18 человек, в том числе четырех исполнителей — граждан Таджикистана.

В начале октября председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал принять до конца года пять миграционных законопроектов, которые внесли в нижнюю палату парламента. По его словам, эти инициативы поддержали большинство депутатов. Целью законопроектов Володин назвал «наведение порядка» в миграционной сфере.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительство, также обещал, что в России больше не будет нелегальной миграции. «Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально», — подчеркивал он.

Как следует из недавнего опроса hh.ru, большинство россиян — 80% — считают, что в их регионах проживает слишком много мигрантов. Чаще всего иностранцев можно встретить в четырех сферах деятельности — транспорте и логистике (92%), автобизнесе (91%), безопасности (89%) и строительстве (85%). Адекватным число трудовых мигрантов в стране назвали 12% респондентов. Еще 4% опрошенных выразили мнение, что их могло бы быть и больше. В большинстве своем так считают IT-специалисты, а также работники из сферы маркетинга, розничной торговли, туризма, общепита и добычи сырья.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
мигранты нелегальные мигранты Россия квоты правительство
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