В Казани выявили въехавших как туристы нелегальных работников вокзалов
Восемь сотрудников двух вокзалов Казани доставили в полицию за нарушение ими миграционного законодательства, сообщает пресс-служба МВД в телеграм-канале.
Задержанные работали в России без документов, которые разрешают мигрантам законно трудиться на территории страны. Как уточнили в ведомстве, иностранцы прибыли в Россию под видом туристов, нарушив при этом правила въезда в страну.
В отношении мигрантов составили протоколы по ст. 18.8 и 18.10 Административного кодекса — нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в стране и незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности.
Материалы направили в суд, чтобы решить вопрос о выдворении мигрантов за пределы России. Кроме того, полиция ищет тех, кто не проверил законность трудовой деятельности иностранцев.
В последнее время силовые структуры усилили контроль за соблюдением миграционного законодательства в России. Ведомства периодически отчитываются о задержании иностранцев, которые пребывают в стране нелегально. Так, 5 октября силовики провели масштабный рейд на Сенном рынке в Санкт-Петербурге. Тогда на соблюдение миграционного законодательства проверили более 600 человек. В результате 139 из них отвезли в органы внутренних дел, еще 150 — в военные комиссариаты для постановки на воинский учет.
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