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Общество ,  
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Спасенный турист рассказал о зарегистрированном маршруте в Охотском море

Турист Пичугин: маршрут в Охотском море был зарегистрирован
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Маршрут путешественника Михаила Пичугина, который более 65 дней продержался без припасов на лодке в Охотском море, был зарегистрирован. Об этом он сам сказал телеканалу РЕН ТВ.

«Все было сделано как положено», — отметил Пичугин.

Телеграм-канал Shot ранее сообщил, что Пичугина могут привлечь к уголовной ответственности, если выяснится, что во время выхода в море на судне не было необходимого оборудования: рации, сигнальной ракеты, спасательных жилетов и других жизненно важных вещей.

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Фото:МЧС России

Пичугин отправился в путешествие от Сахалина к Шантарским островам в начале августа, с ним поплыли его брат Сергей и племянник, сын Сергея 15-летний Илья. На обратный путь, от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха Сахалинской области, они должны были потратить несколько часов, но попали в сильный шторм и сбились с курса. Запасов у них было примерно на две недели.

Михаил смог продержаться в море 67 дней, он пил дождевую воду. Когда его нашли спасатели, мужчина обессилел и почти не разговаривал, он потерял 50 кг за время плавания. Его родственники погибли, он вез их тела с собой в лодке. 14 октября лодку нашли в акватории Охотского моря, около села Усть-Хайрюзово Камчатского края.

Прокуратура завела дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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Михаил Пичугин Охотское море Камчатка
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