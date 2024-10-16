Спасенный в Охотском море турист рассказал, что ему помогло выжить

У берегов Камчатки 14 октября обнаружили пропавшую два месяца назад лодку. Из трех человек, находившихся в ней все это время, выжил только один. Спасенный мужчина рассказал, как ему удалось продержаться в открытом море 67 дней

Фото: МЧС России

Выживший после 67-дневного дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин рассказал, как ему удалось столько продержаться в открытом море. Его слова передает «РИА Новости».

«Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но «Монгол» спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залезаешь, поерзаешь, согреешься», — рассказал выживший.

Кроме того, Пичугин разместил по всей лодке светоотражатели, благодаря которым его заметили и подобрали моряки рыболовного судна, пишет телеграм-канал «112». Сначала они приняли лодку за промысловый буй, но, подойдя ближе, заметили машущего руками человека.

Мужчина был без сил, когда его подняли на борт. Рыбаки отпаивали спасенного куриным бульоном.

В августе Пичугин вместе с братом и его 15-летним сыном вышел в открытое море на катамаране. Вскоре связь с ними пропала. В МЧС сообщили, что пропавших искали с воздуха, однако операция не дала результата. Утром 15 октября мужчину обнаружили у берегов Камчатки, его брат и подросток погибли.

«КП Иркутск» сообщила, что Пичугину 46 лет, он родом из Бурятии, где его ждут мать, бывшая жена Екатерина и 12-летняя дочь. По словам Екатерины, 4 августа туристы отправились исследовать Шантарские острова. Далее компания планировала доплыть до Сахалина.

Как сообщил Пичугин, родной брат и племянник, которые дрейфовали с ним в лодке, умерли от истощения, не дождавшись помощи. Сам он похудел на 50 кг.

Прокуратура завела дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).