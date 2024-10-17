 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Инструктор сравнил спасение туриста на лодке и советских солдат на барже

Инструктор Алешкин: спасение туриста на лодке похоже на случай с солдатами СССР

Спасение туриста Михаила Пичугина на лодке в Охотском море можно сравнить со спасением советстких солдат, уплывших на барже в открытое море в 1960-х годах. Об этом РБК рассказал инструктор по выживанию в экстремальных ситуациях турклуба «Волчица» Дмитрий Алешкин.

«Ну там [на барже с солдатами] выжили все, но вот ситуация была плюс-минус схожая. Поэтому, с точки зрения выживания, эта история войдет в описание потом многих книг, я думаю», — рассказал он РБК.

Дрейф на самоходной барже Т-36 четверо советских солдат совершили в 1960-м году. Они находились на судне на острове Итуруп в бухте в январе 1960 года, когда на Курильские острова налетел шторм. Их баржу сорвало со швартовки и вынесло в открытое море. За время дрейфа они проделали 49-дневный путь и преодолели 1700 км.

На борту младший сержант Асхат Зиганшин, рядовой Анатолий Крючковский, рядовой Филипп Поплавский и рядовой Иван Федотов питались немногочисленными запасами, которые были на барже — несколькими ведрами картофеля, 1,5 банками тушенки, буханкой хлеба, 1,5 кг свиного жира и остальные припасы. К концу дрейфа они стали питаться кожаными ремнями, мылом и зубным порошком. Их подобрал авианосец США. Солдаты вернулись в СССР.

По словам Алешкина, есть «куча историй выживания», которые упоминаются в книгах. Это связано с тем, что то, что Михаила Пичугина на лодке нашли «это действительно уже чудо» потому, что «в это время года в этой части, в Охотском море, его бы просто кругами, грубо говоря, его течение бы носило, и все».

Михаил Пичугин спасся после 67-дневного дрейфа на надувной лодке в Охотском море. С ним в плавание от Сахалина до Шантарских островов отправились брат Сергей Пичугин и его сын-подросток Илья. Во время путешествия у них заглох мотор, а позже — разрядился телефон с GPS. Пичугина нашли 14 октября моряки с рыболовного траулера. Во время плавания погибли Сергей Пичугин и его сын Илья.

Инструктор сравнил спасение туриста на лодке и советских солдат на барже
Video

Во время плавания Михаил Пичугин потерял в весе 50 кг. Также он рассказал, что спасался тем, что собирал дождевую воду, грелся в спальнике из верблюжей шерсти. Туристовискали с помощью экипажей четырех воздушных судов, в том числе самолета Ан-74 МЧС, но поиски тогда не дали результата.

Лодку выжившего в Охотском море унесло из-за «открутившихся» якорей
Общество
Сотрудники Следственного комитета осматривают лодку выжившего&nbsp;Николая Пичугина

Владимир Зеленский представил «план победы»

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

«Гибрид» доехал из Китая до Парижского автосалона своим ходом

Shaman зарегистрировал товарный знак «Я русский» для алкоголя

Apple внезапно представила новый iPad mini

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине

Как акцизы и минимальные цены на алкоголь изменят рынок спиртного

Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Михаил Пичугин лодка Охотское море
Материалы по теме
Мужчина выжил после двух месяцев дрейфования на лодке в Охотском море
Общество
Спасенный турист рассказал подробности дрейфа в Охотском море
Общество
На спасший дрейфовавшего туриста траулер «Ангел» пришли прокуроры
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 16 окт, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 17:28
КНДР объявила Южную Корею врагом и разорвала сообщениеПолитика, 04:46
Инструкторы дали советы, что может помочь при выживании на лодке в мореОбщество, 04:30
Трое погибли в ДТП с бетономешалкой в Кабардино-БалкарииОбщество, 04:16
Нетаньяху ответил на слова Макрона о создании Израиля указом ООНПолитика, 04:03
«Известия» узнали об идее запретить провайдерам использовать SpeedTestТехнологии и медиа, 03:58
NYT узнала, за кого на выборах проголосовал столетний президент СШАПолитика, 03:46
В Китае после обвинений в помощи России заявили о двойных стандартах СШАПолитика, 03:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Инструктор сравнил спасение туриста на лодке и советских солдат на баржеОбщество, 03:30
В отеле рассказали о последних минутах жизни экс-солиста One DirectionОбщество, 03:07
NYT сообщила о подрыве рейтинга одобрения Шольца из-за поддержки КиеваПолитика, 02:49
Представитель ВОЗ рассказал, кому нужно вакцинироваться от COVID-19Общество, 02:41
Эксперты: туристы с лодки в Охотском море выбрали лучшее времяОбщество, 02:30
Захарова призвала Германию не выдвигать ультиматумы РоссииПолитика, 02:23
В Киеве прогремели взрывыПолитика, 02:04