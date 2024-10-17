Инструктор сравнил спасение туриста на лодке и советских солдат на барже

Спасение туриста Михаила Пичугина на лодке в Охотском море можно сравнить со спасением советстких солдат, уплывших на барже в открытое море в 1960-х годах. Об этом РБК рассказал инструктор по выживанию в экстремальных ситуациях турклуба «Волчица» Дмитрий Алешкин.

«Ну там [на барже с солдатами] выжили все, но вот ситуация была плюс-минус схожая. Поэтому, с точки зрения выживания, эта история войдет в описание потом многих книг, я думаю», — рассказал он РБК.

Дрейф на самоходной барже Т-36 четверо советских солдат совершили в 1960-м году. Они находились на судне на острове Итуруп в бухте в январе 1960 года, когда на Курильские острова налетел шторм. Их баржу сорвало со швартовки и вынесло в открытое море. За время дрейфа они проделали 49-дневный путь и преодолели 1700 км. На борту младший сержант Асхат Зиганшин, рядовой Анатолий Крючковский, рядовой Филипп Поплавский и рядовой Иван Федотов питались немногочисленными запасами, которые были на барже — несколькими ведрами картофеля, 1,5 банками тушенки, буханкой хлеба, 1,5 кг свиного жира и остальные припасы. К концу дрейфа они стали питаться кожаными ремнями, мылом и зубным порошком. Их подобрал авианосец США. Солдаты вернулись в СССР.

По словам Алешкина, есть «куча историй выживания», которые упоминаются в книгах. Это связано с тем, что то, что Михаила Пичугина на лодке нашли «это действительно уже чудо» потому, что «в это время года в этой части, в Охотском море, его бы просто кругами, грубо говоря, его течение бы носило, и все».

Михаил Пичугин спасся после 67-дневного дрейфа на надувной лодке в Охотском море. С ним в плавание от Сахалина до Шантарских островов отправились брат Сергей Пичугин и его сын-подросток Илья. Во время путешествия у них заглох мотор, а позже — разрядился телефон с GPS. Пичугина нашли 14 октября моряки с рыболовного траулера. Во время плавания погибли Сергей Пичугин и его сын Илья.

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Во время плавания Михаил Пичугин потерял в весе 50 кг. Также он рассказал, что спасался тем, что собирал дождевую воду, грелся в спальнике из верблюжей шерсти. Туристовискали с помощью экипажей четырех воздушных судов, в том числе самолета Ан-74 МЧС, но поиски тогда не дали результата.