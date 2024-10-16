В БАПОР заявили о возобновлении финансирования всеми странами, кроме США

Штаб-квартира БАПОР в Газе (Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters)

Все доноры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), кроме США, возобновили финансирование агентства, заявил генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини. Трансляцию его пресс-конференции в Берлине вело агентство Reuters.

«Страны возобновили спонсирование агентства, кроме одной. С ней будет больше ясности с начала следующего года. Это связано с тем, что заморозка взносов США продлится до марта 2025 года», — сказал Лаззарини.

По словам главы БАПОР, организация близка к критической точке своей деятельности в секторе Газа из-за сложных условий в этом регионе. По мнению Лаззарини, в какой-то момент агентство не сможет работать на этой территории.

В секторе Газа существует острая угроза голода и эпидемий, добавил руководитель БАПОР. По его мнению, ситуация в регионе усугубится с приходом зимы.

БАПОР — агентство ООН, которое занимается помощью палестинским беженцам в сфере здравоохранения, образования, микрофинансирования. Организация предоставляет свои услуги в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и в секторе Газа.

В январе 2024 года министр обороны Израиля Йоав Галант обвинил ряд сотрудников БАПОР в участии в атаке на страну 7 октября. В ООН пообещали провести расследование. После заявления Галанта страны начали отказываться от финансирования агентства, всего от помощи БАПОР отказались 15 государств.

Позднее ЦАХАЛ заявила, что обнаружила дата-центр ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в Газе. Агентство отметило, что сотрудники покинули это место в октябре 2023 года, после чего комплекс не использовался организацией.

Весной The Guardian сообщила об идее Израиля распустить БАПОР и создать новую структуру, которая будет выполнять функции агентства. В октябре израильский парламент одобрил законопроект, запрещающий деятельность организации на территории страны. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что принятие этой инициативы будет иметь катастрофические последствия и не позволит ООН защищать палестинских беженцев.