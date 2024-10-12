 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

Боррель заявил, что запрет БАПОР будет иметь катастрофические последствия

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Если в Израиле примут инициативу о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), то это решение будет иметь катастрофические последствия, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«ЕС выражает серьезную обеспокоенность проектом закона по БАПОР, который обсуждается в настоящее время в израильском парламенте <...> в случае его утверждения, будет иметь катастрофические последствия», — говорится в его заявлении.

По словам Борреля, запрет не позволит ООН защищать палестинских беженцев.

В ООН ответили на идею Израиля расформировать БАПОР
Политика
Фото:Ahmad Hasaballah / Getty Images

Ранее, 6 октября, комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) одобрила проект закона о запрете работы БАПОР на территории Израиля, писала газета The Jerusalem Post.

Проект разработали из-за информации об участии сотрудников БАПОР в атаке на Израиль в октябре 2023 года, отметило издание.

С инициативой распустить БАПОР Израиль выступал также в конце марта 2024 года. На его замену предлагалось создать новую структуру, которая будет выполнять его функции.

Израиль неоднократно обвинял БАПОР в сотрудничестве с движением ХАМАС. В частности, в феврале 2024 года ЦАХАЛ заявила, что обнаружила дата-центр ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в Газе. Агентство сообщило, что узнало об этом из СМИ, и уточнило, что покинуло свою штаб-квартиру еще 12 октября 2023 года, после чего комплекс не использовался организацией.

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Израиль БАПОР Жозеп Боррель
Материалы по теме
В ООН выяснили, кто в Израиле приказал пытать палестинских заключенных
Политика
Президент Никарагуа решил разорвать дипотношения с Израилем
Политика
В Израиле обвинили генсека ООН в поддержке Ирана и запретили ему въезд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Боррель заявил, что запрет БАПОР будет иметь катастрофические последствияПолитика, 20:34
Хопкинс назвал фаворита в поединке Бивола и Бетербиева за титулСпорт, 20:31
Минобороны предложило отменить положение о кадровом резервеПолитика, 20:03
Алаудинов рассказал, как российские бойцы два месяца прожили в тылу ВСУПолитика, 19:59
Глава Дагестана заявил о готовности помочь Чечне после взрыва на заправкеОбщество, 19:42
Финнам и шведам раздадут инструкции на случай войныПолитика, 19:42
Умер актер и режиссер Владимир СветашовОбщество, 19:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Блогера Литвина задержали после нападения на болельщика медиаклуба БастыСпорт, 19:24
Украинцам дали три дня на получение повестокПолитика, 19:23
Хинштейн объяснил, как будут работать спецоператоры персональных данныхОбщество, 19:11
ТАСС назвал предварительную причину взрыва на заправке в ГрозномОбщество, 18:56
Экс-чемпион UFC Адесанья поставил $10 тыс. на бой Бивол — БетербиевСпорт, 18:47
Пашинян рассказал о позициях России и Запада по «Перекрестку мира»Политика, 18:40
«Ленком» сообщил, что Збруев не выйдет на сцену в ближайшее времяОбщество, 18:36