Боррель заявил, что запрет БАПОР будет иметь катастрофические последствия
Если в Израиле примут инициативу о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), то это решение будет иметь катастрофические последствия, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«ЕС выражает серьезную обеспокоенность проектом закона по БАПОР, который обсуждается в настоящее время в израильском парламенте <...> в случае его утверждения, будет иметь катастрофические последствия», — говорится в его заявлении.
По словам Борреля, запрет не позволит ООН защищать палестинских беженцев.
Ранее, 6 октября, комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) одобрила проект закона о запрете работы БАПОР на территории Израиля, писала газета The Jerusalem Post.
Проект разработали из-за информации об участии сотрудников БАПОР в атаке на Израиль в октябре 2023 года, отметило издание.
С инициативой распустить БАПОР Израиль выступал также в конце марта 2024 года. На его замену предлагалось создать новую структуру, которая будет выполнять его функции.
Израиль неоднократно обвинял БАПОР в сотрудничестве с движением ХАМАС. В частности, в феврале 2024 года ЦАХАЛ заявила, что обнаружила дата-центр ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в Газе. Агентство сообщило, что узнало об этом из СМИ, и уточнило, что покинуло свою штаб-квартиру еще 12 октября 2023 года, после чего комплекс не использовался организацией.
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