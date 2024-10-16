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Военная операция на Украине ,  
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Родственники пропавших без вести солдат ВСУ вышли на митинг в Киеве

Родственники пропавших без вести украинских военных вышли на митинг
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

На киевской площади Независимости (майдан Незалежности) вышли на митинг родственники украинских военных, пропавших без вести на покровском направлении, сообщает издание «Страна».

«Родственники бойцов, пропавших без вести на покровском направлении, вышли на митинг на майдане в Киеве. Ранее люди массово сообщали в соцсетях о пропаже своих близких», — говорится в публикации.

По информации издания, до этого в соцсетях было много сообщений о пропаже военных 152-й бригады, их родственники заявляли, что мобилизованных отправляли на передовую с минимальной подготовкой.

О пропаже бойцов этой бригады писал также украинский журналист и бывший нардеп Игорь Мосийчук. По его словам, на покровском направлении пропал в том числе его отец — комбриг Юрий Максимов. «Никто ничего не говорит», — сказал Мосийчук о реакции украинских властей.

Официально командование Вооруженных сил Украины эти заявления не комментировало.

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Накануне ВСУ назвало одним из самых напряженных участков на линии фронта в Донецкой народной республике (ДНР) покровское направление. До этого Киев не раз называл его наиболее трудным для украинских сил.

Минобороны России и власти страны в последнее время отчитываются о переходе под контроль российских войск новых населенных пунктов на этом направлении. В частности, 16 октября российские военные взяли село Красный Яр.

После начала спецоперации украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию. В апреле 2024 года ее ужесточили — с 27 до 25 лет снизили призывной возраст, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в военкомате, а также носить с собой военный билет.

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