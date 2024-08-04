Жители города в Волынской области вышли на митинг из-за мобилизованных
Жители города Ковель, который находится в Волынской области Украины, вышли на митинг к зданию территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) с требованием освободить мобилизованных. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
Митинг начался днем 3 августа и продолжился в ночь на 4 августа. По данным «Страна.ua», собравшиеся требовали отпустить мужчин, которые были задержаны военкомами на блокпосту.
Позже к зданию ТЦК прибыли полицейские и оцепили территорию вокруг, однако протестующие пытались прорвать оцепление. На видео, которое опубликовало издание, видно, как митингующие стояли у шлагбаума и бросали в сотрудников полиции покрышки.
20 июля в Киеве состоялась демонстрация с требованием о демобилизации находящихся в зоне военной операции украинских военнослужащих. Издание «Страна» сообщило, что на митинг пришли около двух десятков женщин и несколько детей. Участницы принесли с собой плакаты с призывом к властям определить четкие сроки службы военных.
В мае 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию: мужчин обязали в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах и всегда носить военный билет при себе. Возраст призыва снизили с 27 до 25 лет, а также отменили понятие «ограниченно годен к службе».
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