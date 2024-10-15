В Киеве назвали самые напряженные направления на линии фронта для ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) назвали три самых напряженных участка на линии фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в телеграм-канале Генерального штаба ВСУ.

«Горячее сегодня на кураховском, покровском и лиманском направлениях», — написала пресс-служба Генштаба.

В конце сентября Генеральный штаб сообщал, что по всей линии фронта в зоне боевых действий ситуация остается сложной для украинских сил. До этого о сложной ситуации на фронте в ВСУ заявляли в течение нескольких месяцев. Наиболее трудным для украинских сил Киев не раз называл покровское направление.

Минобороны России и власти страны в последнее время отчитываются о переходе под контроль российских войск новых населенных пунктов на этом направлении. Одним из последних стал населенный пункт Островское.