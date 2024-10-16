Вице-губернаторы Белгородской области стали участниками отряда БАРС
Два заместителя губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц начали выполнять обязанности в добровольческом отряде «БАРС-Белгород», сообщает ТАСС.
«Батальон выполняет очень сложные, ответственные задачи по охране объектов жизнеобеспечения, обеспечения контртеррористической операции. Поэтому мы с коллегами приняли решение нести службу в этом подразделении», — рассказал Лоренц. Режим КТО ввели в Белгородской области 10 августа.
По словам Лоренца, раньше он служил в армии, поэтому «навыки определенные имеются», но вице-губернаторы дополнительно пройдут огневую подготовку. «Для области действительно сейчас очень непростые времена, поэтому мы и приняли решение вступить в этот батальон», — отметил чиновник.
Перед уходом на военную службу в батальон вице-губернаторы решили временно приостановить контракты на региональной государственной службе. Лоренц уточнил, что будет заместителем командира батальона по воспитательной работе.
О создании добровольческого батальона «БАРС-Белгород» Минобороны сообщило в начале сентября. Отряд выполняет задачи по защите объектов гражданской инфраструктуры, борьбе с дронами, противодействию диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также по обеспечению режима контртеррористической операции и эвакуации гражданского населения.
8 октября совместно с Зайнуллиным в добровольческий отряд вступил и глава Губкинского городского округа региона Михаил Лобазнов.
До этого, 29 августа, губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе будет сформирован добровольческий отряд «БАРС-Курск», задачей которого станет «поддержание правопорядка».
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