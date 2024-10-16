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Военная операция на Украине ,  
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Вице-губернаторы Белгородской области стали участниками отряда БАРС

Два вице-губернатора Белгородской области приступили к обязанностям в БАРСе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Два заместителя губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц начали выполнять обязанности в добровольческом отряде «БАРС-Белгород», сообщает ТАСС.

«Батальон выполняет очень сложные, ответственные задачи по охране объектов жизнеобеспечения, обеспечения контртеррористической операции. Поэтому мы с коллегами приняли решение нести службу в этом подразделении», — рассказал Лоренц. Режим КТО ввели в Белгородской области 10 августа.

По словам Лоренца, раньше он служил в армии, поэтому «навыки определенные имеются», но вице-губернаторы дополнительно пройдут огневую подготовку. «Для области действительно сейчас очень непростые времена, поэтому мы и приняли решение вступить в этот батальон», — отметил чиновник.

Перед уходом на военную службу в батальон вице-губернаторы решили временно приостановить контракты на региональной государственной службе. Лоренц уточнил, что будет заместителем командира батальона по воспитательной работе.

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О создании добровольческого батальона «БАРС-Белгород» Минобороны сообщило в начале сентября. Отряд выполняет задачи по защите объектов гражданской инфраструктуры, борьбе с дронами, противодействию диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также по обеспечению режима контртеррористической операции и эвакуации гражданского населения.

8 октября совместно с Зайнуллиным в добровольческий отряд вступил и глава Губкинского городского округа региона Михаил Лобазнов.

До этого, 29 августа, губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе будет сформирован добровольческий отряд «БАРС-Курск», задачей которого станет «поддержание правопорядка».

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Белгородская область добровольческие батальоны Минобороны добровольцы
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