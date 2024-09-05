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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области создадут добровольческий отряд «Барс-Белгород»

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Военная операция на Украине
Минобороны заявило о формировании нового добровольческого отряда «Барс-Белгород». Он создан для защиты региона, в том числе для обеспечения режима КТО

Подготовка добровольцев отряда «Барс-Белгород» стартовала в Белгородской области в связи с постоянными обстрелами и угрозой населению Белгородской области со стороны украинских военных, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В задачи создаваемого формирования будут входить защита объектов гражданской инфраструктуры, борьба с дронами, противодействие диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также обеспечение эвакуации гражданского населения и режима контртеррористической операции.

«Подготовка организована от легкого к сложному: выполняются стрельбы из стрелкового оружия, метание боевых гранат, ведение огня с открытых и закрытых огневых позиций, действия в составе подразделений в различных условиях боевой подготовки, организация управления в ходе выполнения задач», — рассказали в Минобороны (цитата по ТАСС).

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Фото:Минобороны России

Ранее 3 сентября военное ведомство сообщило, что в Белгородской области развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны.

С начала военных действий на Украине приграничные Белгородская, Брянская и Курская области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В Курской области с августа идут бои после наступления украинских войск.

Так, 29 августа губернатор Алексей Смирнов заявил, что в Курской области будет сформирован добровольческий отряд «Барс — Курск», задачей которого станет «поддержание правопорядка».

Основная функция отряда — обеспечение безопасности в восьми отселенных районах, а также на других территориях Курской области. Добровольцы, подписавшие контракт, пройдут обучение, получат необходимое вооружение, будут взаимодействовать с армией и штабом КТО. Срок контракта составляет шесть месяцев, уточнил Смирнов.

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Белгородская область добровольческие батальоны Минобороны
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