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Военная операция на Украине ,  
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Гладков предупредил жителей о разбросанных в Белгородском районе минах

Гладков: ВСУ с помощью дрона разбросали мины «Лепесток» в Белгородском районе
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородском районе Белгородской области украинские военные с помощью беспилотника разбросали мины «Лепесток». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, на одной из мин в районе села Красный Октябрь уже подорвался легковой автомобиль.

«К счастью, никто не пострадал», — написал Гладков.

Губернатор предупредил жителей, что участок дороги от окраины Красного Октября в направлении села Чайки сейчас перекрыт.

«Лепесток» — мины, которые устанавливаются на землю с помощью средств дистанционного минирования, в том числе РСЗО. Этот тип мин производился в СССР и состоял на вооружении в армии России, Украины и Белоруссии. 

Любое применение противопехотных мин запрещено специальной Оттавской конвенцией 1999 года. Украина подписала соглашение в 1999 году, ратифицировав его в 2005 году. В 2022 году ДНР обвинила украинскую армию в применении запрещенных мин в центре Донецка.

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Фото:Hristo Rusev / Getty Images

В конце августа 2024 года украинские военные с помощью беспилотника подорвали легковой автомобиль, который ехал по дороге в селе Большое Солдатское в Курской области. По данным Следственного комитета, в результате подрыва один человек погиб и еще один пострадал.

В сентябре в СК возбудили дело на основании подпунктов статей 30 и 105 Уголовного кодекса — убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, а также на основании п. «б» ч. 3 ст. 205 УК — террористический акт.

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Вячеслав Гладков дроны мины Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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