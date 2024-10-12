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Жертвами взрыва на заправке в Грозном стали четыре человека

МЧС: жертвами взрыва на заправке в Грозном стали четыре человека
Взрыв на заправке в центре Грозного прогремел этим днем. Как уточняли в МЧС, взорвалась цистерна с газом. В результате погибли двое взрослых и двое детей
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

В результате взрыва на автозаправке в центре Грозного погибли четыре человека, включая двоих детей, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. Пожар, возникший после взрыва, ликвидирован. Проводится проливка и разборка конструкций.

Пожар, возникший после взрыва, был ликвидирован в 16:09 (мск). На месте задействованы семь единиц техники пожарной техники и 35 человек личного состава.

«На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства прошедшего», — добавили в МЧС.

Жертвами взрыва на заправке в Грозном стали четыре человека
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Отлетевшая после взрыва цистерна в Грозном повредила жилой дом
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Взрыв на заправке в центре Грозного прогремел этим днем. Как уточняли в МЧС, произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением. Цистерну выбросило взрывной волной во двор близстоящего дома. Резервуар с огромной скоростью пронесся по дороге и смял припаркованную машину.

О погибших при взрыве ранее сообщали РЕН ТВ и Baza. По данным телеграм-канала, жертвами стали двое взрослых и двое детей пяти и шести лет. Mash пишет, что также погибла мама детей и один местный житель.

На опубликованных «112» кадрах видно, что взрыв произошел на заправке «Лидер». SHOT пишет, что во время последней проверки этой заправки в 2021 году Ростехнадзор нашел девять нарушений. Среди них — отсутствие средств автоматического контроля и обнаружения утечек, отсутствие обратного клапана на нагнетательном трубопроводе, сливоналивные устройства работали небезопасно.

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Грозный взрыв заправка АЗС погибшие
Материалы по теме
МЧС сообщило, что на заправке в Грозном взорвалась цистерна с газом
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Отлетевшая после взрыва цистерна в Грозном повредила жилой дом
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