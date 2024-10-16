Дхаулагири (Фото: Antoine Boureau / Reuters)

Тела погибших в Непале российских альпинистов эвакуировали со склона горного массива Дхаулагири, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Катманду.

РБК направил запрос в посольство России в Непале.

The Himalayan Times сообщает, что высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов завершилась успешно, их забрали с высоты 6,9 тыс. м утром 16 октября.

По данным издания, миссию по эвакуации тел погибших координировал Мингма Шерпа — председатель Seven Summit Treks, непальского туристического и экспедиционного оператора, который специализируется на гималайских восхождениях.

«Тела будут доставлены по воздуху в Катманду в ближайшее время, чтобы передать их семьям», — сказал Шерпа.

«РИА Новости» со ссылкой на Федерацию альпинизма Ленинградской области сообщило, что тела доставлены в базовый лагерь, расположенный на высоте 4,65 тыс. м. Эвакуацию провели специалисты компании Heli Everest.

13 октября посольство России в Непале заявило, что тела альпинистов вывезут не раньше среды, когда улучшатся погодные условия. Эвакуацию неоднократно откладывали.

Один из участников спасательной команды, Денис Алексенко, уточнял, что подобраться к телам погибших не получается из-за того, что «полка, на которой они лежат, слишком крутая для посадки» вертолета.

О том, что пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на Дхаулагири, упав с высоты 7,6 км, стало известно 8 октября. Погибших нашли на высоте 7,1 км. По данным архангельской Федерации альпинизма и скалолазания, погибли глава экспедиции Александр Душейко, а также Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой.

В Федерации альпинизма Архангельской области сообщали, что тела необходимо забрать в кратчайшие сроки, иначе их «засыпет лавинами». При этом, как заявил вице-президент организации, вертолетная компания запросила за поиски «гигантскую сумму», так что пришлось открыть сбор средств. В Федерации альпинизма Ленинградской области уточнили, что для доставки тел в Москву необходимо около $100 тыс. (около 9,7 млн руб.).