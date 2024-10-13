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Посольство в Непале заявило, что тела альпинистов вывезут не раньше среды

Посольство: тела погибших в Непале альпинистов вывезут не ранее 16 октября

Тела погибших российских альпинистов смогут эвакуировать с горы Дхаулагири в Непале в середине следующей недели, когда улучшатся погодные условия, сообщили РБК в посольстве России. Эвакуацию неоднократно откладывали.

«Вылет вертолета для эвакуации тел наших альпинистов с Дхаулагири сегодня (13 октября. — РБК) невозможен из-за очень сильного ветра. Предварительная ближайшая дата, когда будет благоприятная погода для такого вылета, — 16 октября», — рассказали в дипломатическом представительстве.

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О том, что пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на Дхаулагири, упав с высоты 7,6 км, стало известно 8 октября. Погибших нашли на высоте 7,1 км. С этой группой гору покорял шестой альпинист — Валерий Шамало, но он отказался продолжить восхождение из-за ветра, который сбивал с ног. Мужчина сам спустился к лагерю на высоте 6,1 км, откуда его вертолетом эвакуировали в больницу.

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Непал альпинисты эвакуация новости альпинизм
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