Посольство в Непале заявило, что тела альпинистов вывезут не раньше среды

Тела погибших российских альпинистов смогут эвакуировать с горы Дхаулагири в Непале в середине следующей недели, когда улучшатся погодные условия, сообщили РБК в посольстве России. Эвакуацию неоднократно откладывали.

«Вылет вертолета для эвакуации тел наших альпинистов с Дхаулагири сегодня (13 октября. — РБК) невозможен из-за очень сильного ветра. Предварительная ближайшая дата, когда будет благоприятная погода для такого вылета, — 16 октября», — рассказали в дипломатическом представительстве.

О том, что пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на Дхаулагири, упав с высоты 7,6 км, стало известно 8 октября. Погибших нашли на высоте 7,1 км. С этой группой гору покорял шестой альпинист — Валерий Шамало, но он отказался продолжить восхождение из-за ветра, который сбивал с ног. Мужчина сам спустился к лагерю на высоте 6,1 км, откуда его вертолетом эвакуировали в больницу.