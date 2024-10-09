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Вертолет не смог забрать тела погибших в Непале альпинистов из-за погоды

Фото: Владимир Майоров / Global Look Press
Фото: Владимир Майоров / Global Look Press

Снять тела альпинистов, погибших на горе Дхаулагири в Непале, не получилось из-за низкой облачности, следующий вылет запланирован на 10 октября, сообщила пресс-служба в федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области.

«Сегодня утром сделали облет, надеялись, что удастся снять тела ребят, но выше 6000 м облачность стоит. Ничего не получилось. Завтра запланирован еще один вылет», — говорится в сообщении.

Накануне вице-президент федерации заявил, что тела необходимо забрать в кратчайшие сроки, иначе их засыпет лавинами. По его словам, за поиски вертолетная компания запросила гигантскую сумму, поэтому пришлось открыть сбор средств. «РИА Новости» со ссылкой на федерацию альпинизма Ленинградской области сообщило, что нужно еще около $100 тысяч, чтобы доставить тела в Москву.

Альпинисты были застрахованы в компании «АльфаСтрахование», которая сообщила агентству, что организует отправку погибших на родину. Сейчас партнерская сервисная компания занимается спуском тел с высоты.

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8 октября пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири, сорвались на высоте 7,6 км. Тела альпинистов нашли на высоте 7,1 км. По словам представителя альпинистского сообщества Анны Пиуновой, они сорвались все вместе.

По данным The Himalayan Times, среди погибших — глава экспедиции Александр Душейко, а также Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Экспедиция стартовала 6 октября.

Высота горы Дхаулагири (с санскрита «Белая гора») — 8167 м, массив тянется на 120 км. Она занимает седьмое место по высоте в мире, впервые ее покорили в 1960 году.

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альпинисты погибшие Непал выдача тел погибших
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