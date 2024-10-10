Вертолет снова не смог забрать тела погибших в Непале альпинистов
Вертолет в очередной раз не смог забрать тела российских альпинистов, погибших на горе Дхаулагири в Непале, сообщила пресс-служба спортивно-туристического клуба путешественников «Пенза», один из членов которого был в числе погибших.
«По результатам сегодняшнего вылета установлено, что приблизиться на вертолете непосредственно к месту нахождения тел невозможно», — говорится в сообщении.
Один из участников спасательной команды — Денис Алексенко уточнил, что подобраться к телам погибших не получается из-за того, что «полка, на которой они лежат, слишком крутая для посадки» вертолета. «Будем обсуждать альтернативный план», — добавил он, слова альпиниста приводит портал Mountain.ru.
Накануне, 9 октября, вертолет со спасателями также не смог снять тела погибших россиян из-за низкой облачности.
О том, что пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на Дхаулагири, упав с высоты 7,6 км, стало известно 8 октября. Погибших нашли на высоте 7,1 км.
В федерации альпинизма Архангельской области сообщили, что тела необходимо забрать в кратчайшие сроки, иначе их «засыпет лавинами». При этом, как заявил вице-президент федерации, вертолетная компания запросила за поиски «гигантскую сумму», поэтому пришлось открыть сбор средств. В федерации альпинизма Ленинградской области уточнили, что для доставки тел в Москву необходимо около $100 тыс. (около 9,7 млн руб.).
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