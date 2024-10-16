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Политика ,  
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«РИА Новости» узнало о новом фигуранте в деле о бракованных бронежилетах

В деле о некачественных бронежилетах для Минобороны появился новый фигурант по фамилии Илькевич, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«В одно производство с уголовным делом соединено уголовное дело, возбужденное 10 июля 2024 года в отношении Антоновой В.П. и Есипова А.С., по части 5 статьи 291 УК РФ, в отношении Астапенко В.Ф., Портянникова В.В., Илькевича В.Н., Ермакова А.Ю. и Семенихина С.Н», — говорится в документах.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

По делу о хищении у Минобороны проходят гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.

Позднее в деле появились новые фигуранты: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. По версии следствия, они выступали посредниками во взяточничестве в особо крупном размере.

Минобороны выделило 2 млрд руб. на изготовление и поставку более 20 тыс. бронежилетов для мобилизованных. Когда военные получили их, то заявили, что бронежилеты не соответствуют требованиям контракта, вся сумма была признана следствием похищенной. В материалах суда утверждается, что обвиняемые получили от военного ведомства не менее  2,4 млрд руб.

Они не признают свою вину, а также заверяют, что качество продукции может подтвердить командование частей, куда поставлялись бронежилеты.

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Минобороны бронежилет хищение фигуранты
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