ТАСС узнал об аресте 29 банковских счетов генерала Кузнецова и его семьи
У бывшего начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его родственников арестовали 29 банковских счетов в трех банках России и шесть объектов недвижимости, его обвиняют в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
По данным агентства, суда арестовал у него участок в Красногорске, а также еще один земельный участок в Краснодаре, два дома, один из которых трехэтажный — площадью более 1,1 тыс. кв. м и квартиру в Москве на Ярцевской улице.
Кроме этого, до 12 января 2025 года был продлен срок предварительного следствия по уголовному делу генерала, пишет агентство.
Кузнецова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, он получил земельный участок и дом в Краснодаре от местного бизнесмена Левы Мартиросяна в обмен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу (КВВУ) на сумму более ₽372 млн. Мартиросян также находится в СИЗО, его имущество на сумму более 50 млн руб. арестовано.
По статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под арестом. 8 октября генералу продлили срок содержания под стражей до 12 января 2025 года.
9 октября супруга генерала заявила, что оплатила половину участка, который следствие вменяет предпринимателю Леве Мартиросяну как взятку.
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