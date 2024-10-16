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Аресты генералов ,  
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ТАСС узнал об аресте 29 банковских счетов генерала Кузнецова и его семьи

ТАСС: суд арестовал 29 банковских счетов генерала Кузнецова и его родственников
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Аресты генералов

У бывшего начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его родственников арестовали 29 банковских счетов в трех банках России и шесть объектов недвижимости, его обвиняют в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, суда арестовал у него участок в Красногорске, а также еще один земельный участок в Краснодаре, два дома, один из которых трехэтажный — площадью более 1,1 тыс. кв. м и квартиру в Москве на Ярцевской улице.

Кроме этого, до 12 января 2025 года был продлен срок предварительного следствия по уголовному делу генерала, пишет агентство.

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Юрий Кузнецов

Кузнецова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, он получил земельный участок и дом в Краснодаре от местного бизнесмена Левы Мартиросяна в обмен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу (КВВУ) на сумму более ₽372 млн. Мартиросян также находится в СИЗО, его имущество на сумму более 50 млн руб. арестовано.

По статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под арестом. 8 октября генералу продлили срок содержания под стражей до 12 января 2025 года.

9 октября супруга генерала заявила, что оплатила половину участка, который следствие вменяет предпринимателю Леве Мартиросяну как взятку.

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