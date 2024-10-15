Три человека пострадали в ДТП в центре Москвы
В центре Москвы на улице Сущевский вал произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств, в результате которого пострадали три человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Там отметили, что информация о пострадавших — предварительная, обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, столкнулись четыре автомобиля, авария произошла около дома № 55.
10 октября ДТП с участием трех автомобилей произошло в Северо-Западном тоннеле в Москве, тогда никто не пострадал, в сторону области было затруднено автомобильное движение. За два дня до этого, 8 октября, три человека пострадали на западе города при ДТП с такси и машиной скорой помощи.
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