Три автомобиля столкнулись в Северо-Западном тоннеле в Москве

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Движение транспорта в Северо-Западном тоннеле в Москве затруднено из-за ДТП с тремя машинами, сообщил департамент транспорта столицы.

«Движение в сторону области затруднено, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.

Информации о причинах аварии и возможных пострадавших пока нет.

8 октября на западе Москвы в ДТП с такси и машиной скорой помощи пострадали три человека. За несколько часов до этого автомобиль упал в реку на юге города.