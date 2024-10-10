Три автомобиля столкнулись в Северо-Западном тоннеле в Москве
Движение транспорта в Северо-Западном тоннеле в Москве затруднено из-за ДТП с тремя машинами, сообщил департамент транспорта столицы.
«Движение в сторону области затруднено, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.
Информации о причинах аварии и возможных пострадавших пока нет.
8 октября на западе Москвы в ДТП с такси и машиной скорой помощи пострадали три человека. За несколько часов до этого автомобиль упал в реку на юге города.
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