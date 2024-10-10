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Общество ,  
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Три автомобиля столкнулись в Северо-Западном тоннеле в Москве

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Движение транспорта в Северо-Западном тоннеле в Москве затруднено из-за ДТП с тремя машинами, сообщил департамент транспорта столицы.

«Движение в сторону области затруднено, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.

Информации о причинах аварии и возможных пострадавших пока нет.

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Северо-Западный тоннель Москва ДТП
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