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Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Солнцево

На западе Москвы в ДТП с такси и машиной скорой помощи пострадали три человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На улице Авиаторов, на перекрестке, столкнулись автомобиль такси и машина скорой помощи, три человека пострадали», — рассказал собеседник.

Улица Авиаторов находится в Западном административном округе города Москвы на территории района Солнцево.

По данным агентства городских новостей «Москва», двое пострадавших — из машины скорой помощи, еще один — из такси марки Kia. Из-за ДТП перекрыли две полосы движения.

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Накануне в подмосковном городском округе произошла авария с 11 машинами. В результате ДТП погибли три человека. ТАСС со ссылкой на источники тогда передавал, что причиной аварии мог стать отказ тормозов у грузовика, протаранившего другие машины.

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