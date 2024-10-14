В Подмосковье пьяный полицейский попал в ДТП при движении по встречке

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Сотрудник подразделения МВД по Ленинскому городскому округу в Подмосковье попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс служба полиции Московской области.

Авария произошла 13 октября на улице Тинькова в городе Видное, уточнили в МВД.

Сотрудник полиции на автомобиле Skoda выехал на дорогу с односторонним движением и двигался по ней во встречном направлении.

Его машина столкнулась с автомобилем марки Volkswagen — он от удара врезался в Hyundai. В результате аварии никто не пострадал, машины получили повреждения.

Полицейский в момент ДТП не находился при исполнении служебных обязанностей, подчеркнули в МВД.

«По данному факту проводится проверка, по результатам сотрудник будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке, вплоть до увольнения со службы в органах внутренних дел», — сообщили в ведомстве.

По информации телеграм-канал Mash, сотрудник полиции ехал в машине в форме сотрудника полиции. В автомобиле с ним находились ребенок и девушка.

В конце сентября в городе Кушва Свердловской области мужчина сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся. По информации портала E1.ru, виновником аварии стал депутат местной гордумы Михаил Потапов.

Пострадавшую с переломом ноги госпитализировали. Госавтоинспекция задержала водителя, в его организме нашли следы алкоголя.