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Общество ,  
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В Подмосковье пьяный полицейский попал в ДТП при движении по встречке

Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Сотрудник подразделения МВД по Ленинскому городскому округу в Подмосковье попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс служба полиции Московской области.

Авария произошла 13 октября на улице Тинькова в городе Видное, уточнили в МВД.

Сотрудник полиции на автомобиле Skoda выехал на дорогу с односторонним движением и двигался по ней во встречном направлении.

Его машина столкнулась с автомобилем марки Volkswagen — он от удара врезался в Hyundai. В результате аварии никто не пострадал, машины получили повреждения.

Полицейский в момент ДТП не находился при исполнении служебных обязанностей, подчеркнули в МВД.

«По данному факту проводится проверка, по результатам сотрудник будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке, вплоть до увольнения со службы в органах внутренних дел», — сообщили в ведомстве.

По информации телеграм-канал Mash, сотрудник полиции ехал в машине в форме сотрудника полиции. В автомобиле с ним находились ребенок и девушка.

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Фото:МО МВД России «Кушвинский»

В конце сентября в городе Кушва Свердловской области мужчина сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся. По информации портала E1.ru, виновником аварии стал депутат местной гордумы Михаил Потапов.

Пострадавшую с переломом ноги госпитализировали. Госавтоинспекция задержала водителя, в его организме нашли следы алкоголя.

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