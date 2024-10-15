Специалисты предсказали магнитную бурю из-за быстрого солнечного ветра

Солнце в оптическом диапазоне — 15 октября 2024 года (Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ)

Поток быстрого солнечного ветра, через который Земля пройдет 16 октября, может спровоцировать магнитные бури первого или второго уровня, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ) РАН. Об этом также сообщили в центре «Фобос».

«Завтра <...> возможны короткие возмущения. <...> Могут быть слабые бури», — говорится в материале на сайте лаборатории РАН.

Магнитные бури — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Они делятся на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).

При этом, за исключением небольших магнитных бурь, неделя должна быть относительно «спокойной», отметили специалисты.

По их данным, вспышки, которые произошли на Солнце 14 и 15 октября, скорее всего, не успеют дойти до Земли.

«Вероятность, что они успеют зацепить Землю, пока мала», — сообщили в РАН.

Ранее специалисты РАН спрогнозировали магнитную бурю в ночь на 16 октября. По данным на сайте лаборатории, она должна начаться после полуночи и завершиться к 6 часам утра этого же дня.

О череде магнитных бурь из-за вспышек на Солнце в начале октября предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Так, в ночь на 7 октября произошла магнитная буря, которая ожидалась 3 октября. Еще одна была зафиксирована 10 октября, в тот день жители российских регионов могли увидеть полярное сияние.