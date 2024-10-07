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Леус сообщил об «опоздавшей» к Земле магнитной буре

Синоптик Леус: ожидавшаяся 3 октября магнитная буря все-таки достигла Земли
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Магнитная буря, которую ожидали к вечеру 3 октября, началась в ночь на 7 октября, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В середине ночи, в 2 часа 52 минуты по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, все же достиг отметки в 5 единиц», — написал синоптик. По его словам, такой показатель означает начало слабой магнитной бури класса G1.

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Фото:Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Они делятся на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).

Леус отметил, что магнитная буря «слабой интенсивности» все еще продолжается и должна завершиться 7 октября после 15:00 мск. При этом, ее интенсивность в течение дня может достичь среднего показателя.

По мнению эксперта, магнитную бурю спровоцировала сильная вспышка на Солнце 3 октября. Она стала наиболее мощной с 2017 года.

О том, что магнитная буря могла начаться на Земле вечером в прошедший четверг, Леус предупредил утром 3 октября. Буря мощностью G1 ожидалась в тот день после 21:00 мск, а к утру следующего дня, 4 октября, должна была усилиться до класса G3. Эксперт напомнил, что явление может привести к сбоям в работе энергосистем.

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«Фобос» магнитная буря вспышка на Солнце синоптик
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