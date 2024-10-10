Леус предсказал сильнейшую в этом году магнитную бурю
После мощных вспышек на Солнце Землю ожидают очень сильные магнитные бури, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, две рекордно сильные вспышки на Солнце, которые произошли 2 и 3 октября, практически не вызвали на Земле значительных последствий.
Однако Земля не сможет избежать последствий мощной вспышки на Солнце 9 октября, которая сопровождалась крупным выбросом плазмы. Ранний контакт Земли с плазмой произойдет уже сегодня, 10 октября.
«Плазменное облако обещает быть массивным — во время взрыва в космос вместе с корональным веществом был выброшен очередной крупный протуберанец», — отметил Леус.
В этой связи магнитные бури ожидаются очень сильными, в пике до класса G4 или даже выше, и продолжительными. Они начнутся ближе к полудню и продлятся до ночи 11 октября. Только в воскресенье, 13 октября, магнитные бури начнут ослабевать и прекращаться.
Магнитные бури — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Они делятся на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).
«Таким образом, ожидаемая магнитная буря может побороться за звание самой сильной и продолжительной бури нынешнего года с событиями, произошедшими 10–12 мая», — заключил Леус.
HBO назвал предполагаемого создателя биткоина
Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан
Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира
Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»
Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
Турция вслед за Россией заблокировала Discord
В Петербурге представили мотоцикл Aurus
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов