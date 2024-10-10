 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Леус предсказал сильнейшую в этом году магнитную бурю

Леус: Землю ждут очень сильные магнитные бури после мощных вспышек на Солнце
Фото: weather_from_chief / Telegram
Фото: weather_from_chief / Telegram

После мощных вспышек на Солнце Землю ожидают очень сильные магнитные бури, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, две рекордно сильные вспышки на Солнце, которые произошли 2 и 3 октября, практически не вызвали на Земле значительных последствий.

Однако Земля не сможет избежать последствий мощной вспышки на Солнце 9 октября, которая сопровождалась крупным выбросом плазмы. Ранний контакт Земли с плазмой произойдет уже сегодня, 10 октября.

«Плазменное облако обещает быть массивным — во время взрыва в космос вместе с корональным веществом был выброшен очередной крупный протуберанец», — отметил Леус.

В этой связи магнитные бури ожидаются очень сильными, в пике до класса G4 или даже выше, и продолжительными. Они начнутся ближе к полудню и продлятся до ночи 11 октября. Только в воскресенье, 13 октября, магнитные бури начнут ослабевать и прекращаться.

Ученые рассказали, сколько продлится магнитная буря
Общество
Фото:Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Магнитные бури — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Они делятся на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).

«Таким образом, ожидаемая магнитная буря может побороться за звание самой сильной и продолжительной бури нынешнего года с событиями, произошедшими 10–12 мая», — заключил Леус.

HBO назвал предполагаемого создателя биткоина

Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан

Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира

Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»

Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Турция вслед за Россией заблокировала Discord

В Петербурге представили мотоцикл Aurus

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
магнитная буря Солнце Земля Фобос
Материалы по теме
Астрономы назвали срок завершения магнитной бури очень высокого уровня
Общество
Астрономы сообщили о завершении сильной магнитной бури
Общество
В «Фобосе» предупредили о сильной магнитной буре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 106,42 (+0,73) Инвестиции, 09 окт, 17:45 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 96,95 (+0,84) Инвестиции, 09 окт, 17:45
Почему аналитики видят потенциал в индийском рынке быстрой доставкиОтрасли, 10:33
Bloomberg узнал, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской областиПолитика, 10:31
Пожар на складах Ейского района на Кубани потушилиОбщество, 10:22
Футболист сборной Греции умер в 31 годСпорт, 10:19
ЦБ подтвердил негативное отношение к прямому доступу инвесторов на биржуИнвестиции, 10:01
Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси на столичном рынке превысила 96%Технологии и медиа, 10:00
Corriere della Sera написала об условиях прекращения огня КиевомПолитика, 09:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Что повлияет на маркетинг в 2025 году: пять трендовPro, 09:56
Российский вратарь повторил клубное достижение 1956 года в НХЛСпорт, 09:40
Гладков сообщил о повреждениях при атаках ВСУ 70 вышек связиПолитика, 09:38
Липовые запросы и сверки от имени ФНС. Как распознать мошенниковPro, 09:34
ЦБ раскрыл итоги опроса инвесторов о необходимости торгов 24/7Инвестиции, 09:28
Коллеги назвали возможные причины задержания Шугалея в ЧадеОбщество, 09:24
В США владельцам вернули конфискованную при Гитлере картину МонеОбщество, 09:23