Леус: Землю ждут очень сильные магнитные бури после мощных вспышек на Солнце

Леус предсказал сильнейшую в этом году магнитную бурю

Фото: weather_from_chief / Telegram

После мощных вспышек на Солнце Землю ожидают очень сильные магнитные бури, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, две рекордно сильные вспышки на Солнце, которые произошли 2 и 3 октября, практически не вызвали на Земле значительных последствий.

Однако Земля не сможет избежать последствий мощной вспышки на Солнце 9 октября, которая сопровождалась крупным выбросом плазмы. Ранний контакт Земли с плазмой произойдет уже сегодня, 10 октября.

«Плазменное облако обещает быть массивным — во время взрыва в космос вместе с корональным веществом был выброшен очередной крупный протуберанец», — отметил Леус.

В этой связи магнитные бури ожидаются очень сильными, в пике до класса G4 или даже выше, и продолжительными. Они начнутся ближе к полудню и продлятся до ночи 11 октября. Только в воскресенье, 13 октября, магнитные бури начнут ослабевать и прекращаться.

Магнитные бури — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Они делятся на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).

«Таким образом, ожидаемая магнитная буря может побороться за звание самой сильной и продолжительной бури нынешнего года с событиями, произошедшими 10–12 мая», — заключил Леус.