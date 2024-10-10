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Над Россией после мощнейшей магнитной бури началось северное сияние

Над Россией после мощнейшей магнитной бури началось северное сияние
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Жители регионов России 10 октября смогли наблюдать полярное сияние. Вечером началась сильная магнитная буря третьего уровня (G3), свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Как ожидается, она продлится по меньшей мере еще двое суток.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что эта магнитная буря может «побороться за звание самой сильной и продолжительной бури нынешнего года». Сильная буря класса G3 ранее была зафиксирована 8 октября.

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Теги
Северное сияние магнитная буря вспышка на Солнце
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