Над Россией после мощнейшей магнитной бури началось северное сияние

Video

Жители регионов России 10 октября смогли наблюдать полярное сияние. Вечером началась сильная магнитная буря третьего уровня (G3), свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Как ожидается, она продлится по меньшей мере еще двое суток.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что эта магнитная буря может «побороться за звание самой сильной и продолжительной бури нынешнего года». Сильная буря класса G3 ранее была зафиксирована 8 октября.