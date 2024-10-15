Суд в Москве освободил из СИЗО вторую фигурантку дела о торговле детьми

Наталья Патока (Фото: moscowcourts / Telegram)

Преображенский суд Москвы отпустил из СИЗО Наталью Патоку, которая проходит по делу о торговле детьми, сообщает «РИА Новости».

«Изменить в отношении обвиняемой Патоки Натальи Викторовны меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий», — вынесла решение судья Валентина Лебедева, которая ранее отправила женщину под арест.

Патоку освободили в зале суда. Заседание проходило в закрытом режиме, родственников и журналистов пустили только на оглашение решения.

Наталья Патока — многодетная мать, она является одной из 13 фигурантов дела о торговле детьми, включая главную обвиняемую Юлию Логинову.

10 октября Логинову также отпустили из СИЗО, заменив меру пресечения на запрет ряда действий, в частности — пользования средствами связи. Ей также запретили покидать без разрешения следователя свое жилье. Под стражей женщина провела почти год — ее арестовали 18 октября 2023 года.

За два месяца до освобождения из СИЗО Логинова признала вину в продаже новорожденных детей. По данным ТАСС, она дала показания и активно сотрудничала со следствием.

Расследование в отношении Логиновой начали после того, как в крови одного из ее детей врачи обнаружили «запрещенный к применению при его заболевании лекарственный препарат». Результаты экспертизы показали, что пятеро детей оказались ей неродными. При регистрации двоих из них она указала ложные данные.

По данным следствия, в период с 2018 по 2019 год Логинова вместе с сообщницей забирали новорожденных детей у женщин в трудной жизненной ситуации. Они создавали для таких беременных женщин приюты, организовывали роды, а затем регистрировали новорожденных по поддельным документам как собственных.