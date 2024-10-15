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Политика ,  
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Сидящий в СИЗО Коломойский стал фигурантом еще одного уголовного дела

Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: EPA / ТАСС)

Против украинского бизнесмена Игоря Коломойского завели новое уголовное дело, сообщил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко в телеграм-канале.

По его словам, экс-партнер предпринимателя Алексей Мартынов подал заявление в Бюро экономической безопасности, обвинив Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова в мошенничестве с корпоративными правами. «По обращению Мартынова начато расследование», — добавил Лещенко.

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Коломойский, основатель национализированного в 2016 году Приватбанка, находится под арестом с сентября 2023 года. На Украине его обвиняют, в том числе, в отмывании более 500 млн грн ($12,4 млн по текущему курсу) в 2013–2020 годах путем вывода за границу через подконтрольные банки и завладении 9,2 млрд грн ($227,5 млн) Приватбанка.

Бизнесмен Геннадий Боголюбов, которого упоминает Мартынов, — бывший совладелец Приватбанка и партнер Коломойского. В июле 2024 года на Украине его заочно обвинили в нелегальном пересечении границы и незаконном завладении чужим паспортом. Как пишет «Страна.ua», он выехал из страны из-за возможного возбуждения уголовного дело против него.

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Теги
Игорь Коломойский Геннадий Боголюбов Украина угловное дело
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