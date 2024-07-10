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МВД объявило в розыск бывшего партнера Коломойского

МВД России объявило в розыск экс-совладельца Приватбанка Геннадия Боголюбова
Боголюбова разыскивают по статье Уголовного кодекса, по какой именно — не уточняется. Осенью 2022 года суд заочно арестовал его и Коломойского по делу о хищении нефти у «Татнефти»
Геннадий Боголюбов
Геннадий Боголюбов (Фото: paparazzza / Shutterstock)

Российское МВД объявило в розыск экс-совладельца Приватбанка Геннадия Боголюбова, его карточка появилась в базе данных ведомства.

В карточке говорится, что МВД разыскивает Боголюбова Геннадия Борисовича, украинца по национальности, родившегося в Донецке в 1962 году.

Бизнесмена разыскивают по статье Уголовного кодекса (по какой именно, в базе не уточняется).

Приватбанк — крупнейший банк Украины, основанный в 1992 году украинским предпринимателем Игорем Коломойским (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В 2016 году банк был национализирован, до этого Боголюбов владел в нем долей в 33,5%. Он и Коломойский вместе контролировали 92% акций Приватбанка.

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Геннадий Боголюбов

В ноябре 2022 года суд в Казани заочно арестовал Коломойского и Боголюбова по делу о хищении нефти у «Татнефти». Обоим вменяют ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества) и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата в особо крупном размере).

По версии следствия, с декабря 2006 года по октябрь 2007-го Коломойский, Боголюбов, а также основатель, владелец и президент инвестгруппы DCH Александр Ярославский и председатель правления «Укртатнафты» Павел Овчаренко, «действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью» присвоили более 800 тыс. т нефти на общую сумму более $400 млн, которая была поставлена «Татнефтью» через посредников в резервуары нефтеперерабатывающего завода «Укртатнафты», расположенного в Полтавской области Украины.

Накануне, 9 июля, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило Боголюбову обвинение в нелегальном пересечении границы и незаконном завладении чужим паспортом. Следствие пришло к выводу, что предприниматель 24 июня выехал с Украины по поддельному документу в сопровождении близкого родственника.

О побеге Боголюбова за границу 7 июля писала «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе генпрокурора и бизнес-кругах. Его решение покинуть Украину собеседники издания связали с делом Приватбанка, в рамках которого обвинения уже предъявлены Коломойскому. В пресс-службе бизнесмена утверждали, что Боголюбов выехал из страны законно как 62-летний многодетный отец.

По словам источника «Зеркала недели», Боголюбов выехал в Польшу. Издание писало, что бизнесмен собирался выступить с обвинениями в вымогательстве со стороны украинских властей и попросить политического убежища в Великобритании. В частности, он собирается заявить, что на Украине у него требовали взятку в размере $100 млн за неоткрытие уголовных производств, утверждал портал.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ПриватБанк Украина розыск МВД Игорь Коломойский Геннадий Боголюбов
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