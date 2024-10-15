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Общество ,  
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ТАСС узнал мощность взорвавшейся на машине в Москве самодельной бомбы

ТАСС узнал мощность взорвавшейся на машине в Москве самодельной бомбы
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Взорвавшаяся на автомобиле бизнесмена на юго-западе Москвы самодельная бомба не обладала большой мощностью, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб.

«Взрывное устройство <...> предварительно было небольшой мощности, не больше 100 г в тротиловом эквиваленте», — сказал собеседник агентства.

Бомба была установлена на капоте автомобиля со стороны водителя, уточнил источник ТАСС.

Пострадавший при взрыве машины на юго-западе Москвы попал в реанимацию
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Фото:ГСУ СК России по г. Москве

Взрывное устройство сдетонировало на машине, стоявшей на парковке рядом с жилым комплексом на Профсоюзной улице. Автомобиль принадлежит предпринимателю Виктору Мишачеву, он владеет долями в сети баров «Гадкий койот» и ресторане «Говяdина».

Бизнесмен, по данным ТАССнаходится в реанимации. Всего в результате взрыва пострадало три человека, включая шестилетнего ребенка. По основной версии следствия, мотивом подрыва машины стала деятельность Мишачева как предпринимателя. Источник ТАСС в правоохранительных ведомствах сообщил, что следователи также рассматривают в качестве мотива личную неприязнь к бизнесмену.

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покушение на убийство Москва взрыв тротил
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