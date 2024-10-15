Видео, снятое в момент взрыва автомобиля в Москве
Появились кадры, снятые во дворе дома в Москве, где утром 15 октября взорвался автомобиль. Кадры опубликовал СК по столице. На них не виден сам взрыв, но видно, как от места, где взорвалась машина, бегут люди в сторону подъезда.
Взрыв произошел во дворе дома на Профсоюзной улице, на юго-западе Москвы, — пострадали три человека, из них один — ребенок. Мужчина и ребенок вышли из подъезда, увидели на своей машине Tank подозрительный предмет и решили убрать его. В этот момент произошел взрыв.
Пострадавший оказался бизнесменом Виктором Мишачевым. Его доставили в реанимацию. Бизнесмену принадлежат доли в сети баров «Гадкий Койот» и ресторане «Говяdина». Основная версия взрыва — его бизнес, сообщили в СК.
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