Видео, снятое в момент взрыва автомобиля в Москве

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Появились кадры, снятые во дворе дома в Москве, где утром 15 октября взорвался автомобиль. Кадры опубликовал СК по столице. На них не виден сам взрыв, но видно, как от места, где взорвалась машина, бегут люди в сторону подъезда.

Взрыв произошел во дворе дома на Профсоюзной улице, на юго-западе Москвы, — пострадали три человека, из них один — ребенок. Мужчина и ребенок вышли из подъезда, увидели на своей машине Tank подозрительный предмет и решили убрать его. В этот момент произошел взрыв.

Фото: ГСУ СК России по г. Москве Фото: ГСУ СК России по г. Москве Фото: Прокуратура г. Москвы

Пострадавший оказался бизнесменом Виктором Мишачевым. Его доставили в реанимацию. Бизнесмену принадлежат доли в сети баров «Гадкий Койот» и ресторане «Говяdина». Основная версия взрыва — его бизнес, сообщили в СК.