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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле назвали смелым поступок женщины, повесившей флаг России в Одессе

Сюжет
Военная операция на Украине
Елена Чеснокова (в центре)
Елена Чеснокова (в центре) (Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области)

Поступок Елены Чесаковой, пытавшейся повесить российский флаг на месте демонтированного памятника Екатерине II в Одессе, был очень смелым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос об осведомленности Кремля о ситуации с Чесаковой.

«Она не находится в застенках, она находится под домашним арестом, слава богу. Действительно, поступок очень смелый. Помочь мы ей ничем сейчас не можем», — сказал Песков.

По его словам, случившееся с Чесаковой находится в зоне внимания Кремля.

В Одессе решили поставить охрану возле постамента памятника Екатерине II
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Фото:Вячеслав Онюшенко / Global Look Press

В начале октября жительница Одессы попыталась повесить российский флаг на постамент, на котором стоял памятник Екатерине II. Одновременно Чесакова скандировала: «Россия — мощь». Прохожие отобрали у нее триколор, на место прибыли полиция и Служба безопасности Украины (СБУ). Девушку задержали, у монумента выставили охрану.

Позднее бывший депутат Рады Олег Царев заявил, что Чесакову, «по неподтвержденной информации, убили в одесском СИЗО». 14 октября мать девушки в разговоре с RT сообщила, что дочь находится под домашним арестом.

В декабре 2022 года в Одессе демонтировали памятники основателям города — императрице Екатерине II и ее сподвижникам Иосифу Дерибасу, Платону Зубову, Францу де Воллану и Григорию Потемкину, а также полководцу Александру Суворову. Демонтированные фигуры отправили на хранение в Одесский национальный художественный музей.

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Теги
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