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Политика ,  
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В Одессе решили поставить охрану возле постамента памятника Екатерине II

Фото: Вячеслав Онюшенко / Global Look Press
Фото: Вячеслав Онюшенко / Global Look Press

Возле постамента памятника императрице Екатерине Великой в Одессе поставят охрану, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«Принято решение. И на Европейской площади будет установлен вечерний пост, мобильный пост муниципальной стражи», — рассказал он в видеообращении в телеграм-канале.

По словам Труханова, такое решение было принято в связи с недавним случаем, который произошел во вторник, 8 октября, на Европейской площади.

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Постамент памятника после демонтажа скульптуры Екатерины II, Одесса, Украина

Тогда жительница Одессы пыталась повесить флаг России на месте демонтированного памятника Екатерине Великой. Женщина скандировала: «Россия — мощь», позднее прохожие отобрали у нее флаг.

Памятник основателям города, а также полководцу Александру Суворову демонтировали еще в декабре 2022 года. Фигуры отправили на хранение в Одесский национальный художественный музей.

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Теги
Одесса Екатерина II памятник Геннадий Труханов охрана
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