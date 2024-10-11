В Одессе решили поставить охрану возле постамента памятника Екатерине II

Фото: Вячеслав Онюшенко / Global Look Press

Возле постамента памятника императрице Екатерине Великой в Одессе поставят охрану, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«Принято решение. И на Европейской площади будет установлен вечерний пост, мобильный пост муниципальной стражи», — рассказал он в видеообращении в телеграм-канале.

По словам Труханова, такое решение было принято в связи с недавним случаем, который произошел во вторник, 8 октября, на Европейской площади.

Тогда жительница Одессы пыталась повесить флаг России на месте демонтированного памятника Екатерине Великой. Женщина скандировала: «Россия — мощь», позднее прохожие отобрали у нее флаг.

Памятник основателям города, а также полководцу Александру Суворову демонтировали еще в декабре 2022 года. Фигуры отправили на хранение в Одесский национальный художественный музей.