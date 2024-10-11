В Одессе решили поставить охрану возле постамента памятника Екатерине II
Возле постамента памятника императрице Екатерине Великой в Одессе поставят охрану, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
«Принято решение. И на Европейской площади будет установлен вечерний пост, мобильный пост муниципальной стражи», — рассказал он в видеообращении в телеграм-канале.
По словам Труханова, такое решение было принято в связи с недавним случаем, который произошел во вторник, 8 октября, на Европейской площади.
Тогда жительница Одессы пыталась повесить флаг России на месте демонтированного памятника Екатерине Великой. Женщина скандировала: «Россия — мощь», позднее прохожие отобрали у нее флаг.
Памятник основателям города, а также полководцу Александру Суворову демонтировали еще в декабре 2022 года. Фигуры отправили на хранение в Одесский национальный художественный музей.
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