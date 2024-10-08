В Одессе женщина пыталась повесить флаг России на памятник Екатерине II
Жительница Одессы пыталась повесить российский флаг на месте демонтированного памятника Екатерине II, сообщает издание «Страна».
У женщины отобрали флаг, после ее задержала полиция, передает издание со ссылкой на местные паблики.
В декабре 2022 года в Одессе демонтировали памятники основателям города — императрице Екатерине II и ее сподвижникам Иосифу Дерибасу, Платону Зубову, Францу де Воллану и Григорию Потемкину, а также полководцу Александру Суворову. Демонтированные фигуры отправили на хранение в Одесский национальный художественный музей.
В российском МИДе действия украинских властей тогда назвали «шариковщиной». «Когда они сносят памятник Екатерины Великой, они полностью повторяют шаги и действия, предпринимавшиеся ненавистными им коммунистами более ста лет назад», — отметила представитель ведомства Мария Захарова.
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