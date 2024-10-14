Данные об убийстве повесившей флаг России в Одессе оказались фейком
Елена Чесакова, которая была задержана в Одессе за попытку повесить российский флаг на месте демонтированного памятника Екатерине II, жива и находится под домашним арестом. Об этом RT сообщила ее мать.
По словам собеседницы издания, сейчас Чесакова находится с сыном и дочерью.
7 октября жительница Одессы попыталась повесить российский флаг на постамент, на котором ранее стоял памятник российской императрице, скандируя при этом: «Россия — мощь». Прохожие отобрали у нее флаг, на место прибыли полиция и Служба безопасности Украины (СБУ), женщину задержали.
Спустя несколько дней, 11 октября, бывший нардеп Украины Олег Царев заявил в телеграм-канале, что арестованную за попытку вывесить российский флаг, «по неподтвержденной информации, убили в одесском СИЗО». «Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО ее просто убили», — написал тогда экс-депутат.
Памятник основателям Одессы — императрице Екатерине II и ее сподвижникам — демонтировали в декабре 2022 года.
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