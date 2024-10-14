Данные об убийстве повесившей флаг России в Одессе оказались фейком

RT: пытавшаяся повесить флаг России в Одессе женщина жива и под домашним арестом

Задержание Елены Чесаковой в Одессе, 8 октября, 2024 года (Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области)

Елена Чесакова, которая была задержана в Одессе за попытку повесить российский флаг на месте демонтированного памятника Екатерине II, жива и находится под домашним арестом. Об этом RT сообщила ее мать.

По словам собеседницы издания, сейчас Чесакова находится с сыном и дочерью.

7 октября жительница Одессы попыталась повесить российский флаг на постамент, на котором ранее стоял памятник российской императрице, скандируя при этом: «Россия — мощь». Прохожие отобрали у нее флаг, на место прибыли полиция и Служба безопасности Украины (СБУ), женщину задержали.

Спустя несколько дней, 11 октября, бывший нардеп Украины Олег Царев заявил в телеграм-канале, что арестованную за попытку вывесить российский флаг, «по неподтвержденной информации, убили в одесском СИЗО». «Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО ее просто убили», — написал тогда экс-депутат.