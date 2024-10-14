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Политика ,  
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Данные об убийстве повесившей флаг России в Одессе оказались фейком

RT: пытавшаяся повесить флаг России в Одессе женщина жива и под домашним арестом
Задержание Елены Чесаковой в Одессе, 8 октября, 2024 года
Задержание Елены Чесаковой в Одессе, 8 октября, 2024 года (Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области)

Елена Чесакова, которая была задержана в Одессе за попытку повесить российский флаг на месте демонтированного памятника Екатерине II, жива и находится под домашним арестом. Об этом RT сообщила ее мать.

По словам собеседницы издания, сейчас Чесакова находится с сыном и дочерью.

7 октября жительница Одессы попыталась повесить российский флаг на постамент, на котором ранее стоял памятник российской императрице, скандируя при этом: «Россия — мощь». Прохожие отобрали у нее флаг, на место прибыли полиция и Служба безопасности Украины (СБУ), женщину задержали.

В Одессе женщина пыталась повесить флаг России на памятник Екатерине II
Политика
Постамент памятника после демонтажа скульптуры Екатерины II, Одесса, Украина

Спустя несколько дней, 11 октября, бывший нардеп Украины Олег Царев заявил в телеграм-канале, что арестованную за попытку вывесить российский флаг, «по неподтвержденной информации, убили в одесском СИЗО». «Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО ее просто убили», — написал тогда экс-депутат.

Памятник основателям Одессы — императрице Екатерине II и ее сподвижникам — демонтировали в декабре 2022 года.

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Украина Одесса флаг Россия домашний арест
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