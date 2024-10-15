Алаудинов сообщил о желании бывшего бойца «Айдара» вступить в «Ахмат»

Владимира Зайченко (Фото: AptiAlaudinovAKHMAT / Telegam)

Оказавшийся в российском плену солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попросил принять его в спецназ «Ахмат». Видео с обращением Владимира Зайченко опубликовал командир «Ахмата», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.



«Я <...> прошу помощи в получении гражданства России, <...> чтобы в дальнейшем проходить службу в спецназе «Ахмат», — сказал он.

Украинский военный отметил, что был служащим батальона «Айдар» (признан в России террористическим и запрещен). По словам Зайченко, он добровольно сдался в плен.

В середине сентября Алаудинов сообщил, что в Курской области российские военные обнаружили бойцов украинского националистического батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) и батальона «Айдар». По словам командира «Ахмата», самые боеспособные и укомплектованные подразделения украинской армии состоят в этих бригадах.





24-й батальон территориальной обороны «Айдар» был создан в мае 2014 года по инициативе коменданта «Самообороны Майдана» Сергея Мельничука и официально подчинен Минобороны Украины.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера. К середине августа под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, говорил губернатор региона. 11 октября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили от ВСУ 19 населенных пунктов в регионе