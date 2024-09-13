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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов сообщил об участии «Азова» и «Айдара» в боях в Курской области

Алаудинов: часть бойцов «Азова» и «Айдара» уничтожили в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Всего, по словам Алаудинова, российские военные столкнулись с бойцами пяти бригад ВСУ и двух батальонов. Часть из них взяли в плен. Бои в Курской области с украинскими военными идут с 6 августа
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Курской области российские военные обнаружили бойцов украинского националистического батальона «Азов» и батальона «Айдар», оба признаны в России террористическими и запрещены. Об этом «РИА Новости» сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, который находится в зоне боев в Курской области.

«На нашем направлении мы фиксировали 61-ю бригаду, 80-ю бригаду, 82-ю бригаду, 92-ю бригаду, 95-ю бригаду, представителей «Азова» фиксировали. Ну и «Айдар» тоже. <...> Часть из них уже уничтожены, есть пленные из этих подразделений», — рассказал Алаудинов. Он отметил, что самые боеспособные и укомплектованные подразделения украинской армии состоят в перечисленных бригадах.

24-й батальон территориальной обороны «Айдар» был создан в мае 2014 года по инициативе коменданта «Самообороны Майдана» Сергея Мельничука и официально подчинен Минобороны Украины.

«Азов» сформировали в Мариуполе в мае 2014 года из добровольцев. В ноябре того же года бывший глава МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о переводе батальона в состав Нацгвардии в качестве полка особого назначения.

Алаудинов заявил об освобождении около 10 курских населенных пунктов
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

17 августа 2024 года командир «Ахмата» сообщил, что в Курской области российским военным удалось взять в плен бойца «Азова» и еще двоих украинских военных.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои. К 22 августа из восьми регионов (граничащих с Украиной и Курской АЭС) выехали 133 тыс. человек. Президент России Владимир Путин назвал «священным долгом» военных выдавить украинскую армию из Курской области. По состоянию на 13 сентября российским военным удалось освободить десять населенных пунктов Курской области.

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Мир Ландау
Апти Алаудинов Украина ВСУ батальон «Айдар» батальон Азов Курская область
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