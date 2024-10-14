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Военная операция на Украине ,  
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NYT рассказала о «не очень хорошей» ситуации для ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские контратаки «постоянно снижают политическое значение» подконтрольной ВСУ территории, а украинские линии обороны «не очень хорошо держатся», пишет издание
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Для украинских вооруженных сил (ВСУ) в Курской области в последние дни сложилась «не очень хорошая ситуация», поскольку российские войска активизировали усилия по вытеснению их с захваченной территории, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на отчет экспертов группы DeepState, тесно взаимодействующей с украинской армией.

Украинские силы «принимают меры по стабилизации, но крайне сложно вернуть то, что было утрачено», считают специалисты.

Некоторым российским подразделениям «удалось продвинуться довольно далеко в украинский тыл, что вызвало проблемы и потери для Украины», сказал изданию военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми.

По словам собеседника NYT, российские контратаки «постоянно снижают политическое значение контролируемой Украиной территории» в Курской области, а украинские линии обороны «не очень хорошо держатся».

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Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

«Если нынешняя тенденция сохранится, украинцам, возможно, придется пересмотреть свое присутствие в этом районе и будущее всей операции», — считает он.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда украинские силы вторглись на территорию региона. На ее территории действуют режимы КТО и ЧС федерального характера. 12 августа губернатор Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов.

11 октября командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов, ранее занятых ВСУ. Спустя три дня он рассказал, что российские силы освободили примерно половину территории, занятой ВСУ в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 12 октября признал, что российские войска теснят украинские силы в Курской области с занимаемых ими позиций.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что целью атаки украинских военных на Курскую область было усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин заверил, что намерения украинских сил в Курской области провалятся и Киев вновь захочет начать переговоры.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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