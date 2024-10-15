Создателя сериала Mr. Freeman объявили в международный розыск
Мультипликатор, создатель сериала Mr. Freeman Павел Мунтян (Минюст включил его в реестр иноагентов) объявлен в международный розыск, об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. В последние годы он живет на Кипре.
«Обвиняемый Мунтян П. А. объявлен в международный розыск, поскольку получена оперативная информация о том, что обвиняемый находится за пределами Российской Федерации», — говорится в одном из документов.
В сентябре Хорошевский суд Москвы заочно приговорил Мунтяна к восьми годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию. До этого, в феврале, мультипликатора заочно арестовали по этой же статье. Он связывал дело с постами о событиях в украинской Буче.
В апреле прошлого года Мунтян был включен Минюстом в реестр иноагентов.
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