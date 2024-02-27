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Политика ,  
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Суд в Москве заочно арестовал создателя сериала Mr.Freeman

Суд в Москве заочно арестовал создателя сериала Mr.Freeman Павла Мунтяна
Мультипликатора Павла Мунтяна (признан Минюстом иноагентом) обвиняют в распространении фейков про российскую армию. В декабре МВД объявило его в розыск

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал создателя сериала Mr.Freeman, мультипликатора Павла Мунтяна (признан Минюстом иноагентом), сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Его обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил).

«Мунтяну П.А. избрана мера пресечения сроком на два месяца с момента задержания на территории Российской Федерации, либо передачи правоохранительным органам Российской Федерации компетентными органами иностранных государств», — говорится в сообщении.

Автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна объявили в розыск в России
Политика
Павел Мунтян

В декабре прошлого года МВД объявило художника в розыск по статье УК. О какой именно статье идет речь, тогда не уточнялось.

Павел Мунтян — автор анимационного сериала Mr. Freeman, YouTube-канал которого насчитывает свыше 1,7 млн подписчиков, сооснователь студии Toonbox (участвовала в том числе в создании «Фиксиков»).

Последние несколько лет Мунтян живет на Кипре. В апреле 2023 года Минюст внес его в список иноагентов за то, что он выступал против военных действий на Украине и участвовал в сборе средств в поддержку Киева.

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В октябре телеграм-канал Baza сообщал, что против автора сериала Mr.Freeman возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за поста, опубликованного в апреле 2022 года. Мунтян говорил, что дело завели из-за поста о Буче.

В декабре Хорошевский суд оштрафовал мультипликатора на 40 тыс. руб. по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

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Теги
Елена Чернышова
мультипликатор заочный арест дискредитация армии
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